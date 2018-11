Feyenoord Futsal bekert weer door na penalty's

Een veerkrachtig Feyenoord Futsal heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de beker. De Rotterdammers kwamen op Texel vlak voor tijd terug tot 5-5 en waren vervolgens de sterkste in de strafschoppenserie.

Texel liep uit na een 5-2 voorsprong waarna Felix Verhaar twee aanslutingstreffers maakte en vlak voor tijd werd het 5-5 via Soufian Charraoui. Wessel Verhaar, Jaouad el Jacoubi en Charraoui faalden vervolgens niet waardoor één misser van Texel genoeg was.