Fraser schaamt zich voor dramatisch Sparta: 'Fans krijgen geld terug'

Sparta-trainer Henk Fraser schaamt zich dusdanig voor de 'wanprestatie' van zijn Sparta bij Helmond Sport (3-0 verlies) dat hij en de spelers de 194 meegereisde fans tegemoet wil komen. ''Zij zijn heel de wedstrijd bezig geweest. We gaan hun kosten vergoeden.''

De oefenmeester zoekt de oorzaak van de 3-0 nederlaag in Brabant in het mentale aspect. ''We hebben mentaal steken laten vallen door zo aan deze wedstrijd te beginnen. Voor wedstrijden is er een bepaalde passie en drive nodig. Het is heel moeilijk om dat om te draaien.''

Het hele gesprek met Henk Fraser is in de video hierboven te bekijken.