Adrie Poldervaart: 'Weer drie goals tegen en dat is niet goed' Adrie Poldervaart na Excelsior - FC Utrecht

Voor trainer Adrie was het na de 3-3 van zijn Excelsior tegen FC Utrecht hinken op twee gedachten. ''We hebben op een goede manier gespeeld tegen een ploeg dat 16 punten pakt in 8 duels. Maar nu heeft iedereen het over de drie tegengoals.''

Uiteraard was Poldervaart te spreken over de eerste helft. ''Wij bieden heel goed weerstand uit Utrecht met goed voetbal, twee mooie goals en een penalty.' Poldervaart vond ook dat de scheidsrechter een opmerkelijke keuze maakte in de rust. ''Hij roept zelf Dick advocaat naar binnen. Dat hoort niet. Dan kan elke trainer die wat roept naar binnen gaan. De strafschop van Utrecht bevreemd me. Mahmudov speelt gewoon de bal. Het is een lachertje.'' In de video hierboven is het volledige gesprek met Adrie Poldervaart te bekijken.