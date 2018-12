Deel dit artikel:













Politie onderzoekt explosie in shishalounge Delfshaven Foto: MediaTV

In een pand aan de Schiedamseweg in Rotterdam-West is zaterdagochtend vroeg een explosie geweest. De voorgevel van het pand is zwaar beschadigd en ramen van naastgelegen panden liggen aan diggelen. De politie onderzoekt de explosie.

Rond 05:00 uur ontplofte er iets in loungeroom Villa Blanca. Vanwege eventueel instortingsgevaar is een aantal omwonenden kort uit hun woning gehaald. Vanwege onderzoek is de straat zaterdagochtend een tijdje voor een deel afgesloten geweest. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt bij de ontploffing. Volgens omwonenden zou er met explosieven naar het pand gegooid zijn.