Rotterdamse klokken spelen The Final Countdown voor het klimaat Laurenskerk

De Rotterdamse Laurenskerk, het stadhuis en de Oude of Pelgrimvaderskerk in Delfshaven luiden zaterdag om 11:58 uur de klokken voor het klimaat. Rotterdam doet mee aan een landelijke actie van Greenpeace. Op ruim tweehonderd andere plekken in Nederland gebeurt hetzelfde.

Het leek er vorige week op dat in onze regio alleen de Bethelkerk in Vlaardingen meedeed met de actie. Donderdag stelde de Partij voor de Dieren de gemeente Rotterdam voor ook mee te doen. Ook de Grote Kerk in Dordrecht, de stadhuistoren in Ridderkerk en de Gereformeerde Kerk in Sliedrecht haken aan. Lees ook: Vlaardingen luidt de noodklok voor het klimaat

Met het klokgelui wil Greenpeace minister Wiebes oproepen om actie te ondernemen op de klimaattop, die maandag in Polen begint. "Dit is het moment voor Nederland om het tij te keren en vaart te maken met de omslag naar een duurzame samenleving", zegt de milieuorganisatie. Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid, Luchtkwaliteit & Energietransitie) slaat om 11.58 uur de eerste slag tegen de grote klokken van de Laurenskerk. Na het luiden van de 'noodklok' spelen beiaardiers The Final Countdown, een grote hit van de Zweedse band Europe.