Politiek010: Tweebosbuurt gaat op de schop

Ondanks maanden van acties en verzet haalden de bewoners van de Tweebosbuurt deze week bakzeil. De politiek stemde in met de sloop van bijna 600 sociale huurwoningen en de komst van 374 nieuwe woningen. Deze week in Politiek010 alles over de Tweebosbuurt.

Aan het woord komen bewoners die zich het felst hebben verzet, zoals Grarda Pelger, die al meer dan 70 jaar in de wijk woont, of de fanatieke Feyenoord-fan Edwin Dobber.

De coalitie in de Rotterdamse gemeenteraad stemde in met het plan van Vestia, evenals oppositiepartij Leefbaar Rotterdam. Vooral voor GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP viel dit besluit zwaar. "Natuurlijk doet dit pijn, maar we krijgen er ook veel voor terug", zei raadslid Narsingh Balwantsingh (PvdA).

"U voert Leefbaar-beleid uit als Partij van de Arbeid, terwijl u hier eerst zo tegen ageerde", wreef raadslid Van Baarle (Denk) in. "Ik had meer barmhartigheid en een eerlijker verhaal van de ChristenUnie verwacht", vond raadlid Büyükçiftçi (Nida).

Crooswijk

Ruim tien jaar geleden ging de sloophamer in honderden sociale huurwoningen in Nieuw-Crooswijk en kwam er nieuwbouw terug. Hoe is die nieuwbouw vormgegeven? In Politiek010 gaan we op pad met architect Liesbeth Brink.

Ook in Crooswijk was het verzet groot. "Tegen mij werd gezegd door bewoners: ga hier niet bouwen. Weiger deze opdracht", herinnert Brink zich. "Maar ik vond het juist goed voor de stad dat er meer tweeverdieners in de stad konden blijven."

Hoogstad

Ook staan we stil bij het overlijden van collega Mark Hoogstad. Jarenlang was hij beeldbepalend journalist op de Coolsingel met zijn werk voor NRC en AD/RD. In oktober van dit jaar won hij de Persprijs Rotterdam voor zijn boek. Hoogstad werd 48 jaar.