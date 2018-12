Albert Schweitzer ziekenhuis Zwijndrecht misschien dicht in weekenden

Het Albert Schweitzer ziekenhuis denkt erover de locatie in Zwijndrecht op zaterdagen en zondagen te sluiten.

Het ziekenhuis wil jaarlijks 7 miljoen euro bezuinigen om een grotere spaarpot op te bouwen. De weekendsluiting van het ziekenhuis in Zwijndrecht is een mogelijke maatregel om minder geld uit te geven.

De vestiging van het ziekenhuis in Ridderkerk verdwijnt misschien helemaal. Vijf jaar geleden werd de buitenpolikliniek van het Albert Schweitzer in Strijen al gesloten.

De omzet van het Albert Schweitzer ziekenhuis was in 2017 356 miljoen euro, de winst was 2,7 miljoen. Dat is 0,8 procent van de omzet. Banken eisen dat het ziekenhuis een buffer van 15% van de omzet heeft. Daarom moet het ziekenhuis op zoek naar maatregelen om kosten te besparen.