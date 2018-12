Deel dit artikel:













Komt er nog een landkaart met de Tweede Maasvlakte erop? Zoek de Tweede Maasvlakte...

Watervallen, winterbanden en schemerlicht kwam aan bod in de eerste uitzending van december 2018. Erwin the Librarian was onze dichter in één minuut, en de Leesclub besprak Misschien Esther van Katja Petrowskaja.

Hard en zacht

Els Doornheim belde om te vragen: Waarom is de tong van een kat ruw, en die van een hond zacht?

Carl Groeneveld wilde weten: wat is de hoogste waterval ter wereld?

Meneer van Zeist vroeg zich af waarom mannenoverhemden en vrouwenblouses een andere kant op sluiten en belde daarom met de studio.

Jan Vossaard vroeg zich af of er nieuwe landkaarten worden gemaakt waar de Tweede Maasvlakte op staat.

Sofie Dorleijn ging de markt op om aan voorbijgangers te vragen of ze tips hadden voor een schone vaatwasser.

Jules Jeltink vroeg zich of het nodig is om winterbanden te laten monteren als je alleen in Nederland blijft

Ger Harcksen vroeg zich af waarom het als gezellig wordt ervaren als je 's avonds alleen een paar schemerlampjes aanzet.

Ed Aldus vraagt zich af waarom de slaap in je ogen zo hard is, en wat ervoor zorgt dat je tranen zo opdrogen.