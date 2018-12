Nederlandse Marokkanen demonstreren in Nissewaard tegen 'lange arm van Rabat'

Een groep Nederlandse Marokkanen verzamelde zich zaterdagmiddag op de parkeerplaats van partycentrum Mamounia Palace in Zuidland. Ze demonstreren tegen de invloed van Marokko op Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, en tegen de corruptie en mensenrechtenschendingen in Marokko.

De aanleiding voor de demonstratie is een bijeenkomst zaterdag in het partycentrum, met onder anderen de Marokkaanse consul generaal en de Marokkaanse ambassadeur. Die zijn in Zuidland voor een bijeenkomst over beeldvorming van Marokkanen in de Nederlandse media.

"Volgens de Marokkaanse ambassadeur schrijven de Nederlandse media met opzet negatief over ons", zegt een van de demonstranten tegen RTV Rijnmond. "Maar het gaat hun niet om de Marokkanen in Nederland. Hun doel is om het imago van het Marokkaanse regime op te poetsen. Ze doen dat zodat wij dan toenadering zoeken tot Rabat, zodat we in hun macht blijven."

Achter de tralies

Farida staat ook op de parkeerplaats bij het partycentrum. Haar broer is een politieke gevangene in Marokko. Jongens die in Marokko vreedzaam protesteren, worden voor twintig jaar achter de tralies gezet, vertelt ze. "Omdat ze demonstreren voor basale mensenrechten."

De demonstranten hebben borden neergezet met foto's van politieke gevangenen in Marokko.

Farida vindt dat de Marokkaanse overheid het geld dat ze uitgeven aan deze debatmiddag beter kunnen uitgeven aan ziekenhuizen, scholen en ouderenzorg in Marokko.

Niet meer naar Marokko

Volgens Farida zijn Nederlandse Marokkanen bang om hier te demonstreren voor mensenrechten in Marokko. Mochten ze afreizen naar Marokko, worden ze er bij de douane uitgepikt. Farida kan niet meer naar Marokko reizen, zegt ze. "Dat is heel duidelijk. Ik heb, toen ik mijn broertje in de gevangenis wilde bezoeken, moeten beloven me daar niet te laten zien."

Zelf is Farida niet bang. "Ik blijf gewoon doorgaan met waar ik mee bezig zijn. Wij zijn niet op ons mondje gevallen. De lange arm van Marokko heeft ons een uitdaging gegeven. Dit is het begin van hun einde."