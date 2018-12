Jagen op exclusieve sneakers in Rotterdamse beurs

Sneakerfans komen dit weekend in drommen naar het RDM-terrein in de Rotterdamse haven om zich te vergapen aan tienduizenden soorten exclusieve gympen. En alles is te koop. De prijzen voor de sneakers lopen uiteen van enkele tientjes tot anderhalf duizend euro.

Het is de tweede keer dat het evenement Sneakerness Rotterdam aandoet. Matthijs van der Meulen: "Vorig jaar organiseerden we Sneakerness voor het eerst in Rotterdam. Na Amsterdam, Keulen, Milaan, Parijs en Londen. Het was toen onze best bezochte editie ooit en dus komen we graag terug in Rotterdam." In de voorverkoop waren er vierduizend toegangskaarten verkocht.

De aanbieders van de gympen komen uit heel Europa, en ook de bezoekers zijn internationaal. Aan de kramen hoor je Engels, Frans en Duits. Sneakerliefhebbers weten elkaar te vinden op sociale media zoals Instagram en spreken af op deze beurs in Rotterdam.

Er is een dj, een tattooshop, een kinderspeelhoek en een 'customize'-kraam waar je ter plekke je nieuwe sneakers in elkaar kunt laten naaien. Ook zijn er kunstwerken, horloges en T-shirts te koop.

Bijzonder is een tentoonstelling van oude gympen: Van vóór 2000. Curator Tim Beumers: "Sneakers hebben een houdbaarheidsdatum. Na een aantal jaar vergaan ze. Dan begint het materiaal van bijvoorbeeld de zool te verkruimelen. Doe je niks aan. Als je gloednieuwe sneakers bijvoorbeeld tien jaar lang in een doos op zolder zou bewaren zijn ze daarna gewoon stuk".

Volgens Tim Beumers is de zaterdag de dag voor de échte fans. "Als je op zondag komt zijn de meest exclusieve modellen al verkocht". Wie bereid is flink wat geld neer te tellen kan zeer zeldzame schoenen en collector's items scoren. Neem wel cash mee, want pinnen kan bijna nergens.