VIDEO: Samenvatting van Feyenoord Onder 19-Ajax Onder 19 (3-2) Feestvierende jeugdspelers van Feyenoord Onder 19 tegen Ajax

Feyenoord Onder 19 heeft zaterdagmiddag een belangrijke zege geboekt op de leeftijdsgenoten van Ajax. De Rotterdammers waren in deze 'mini-Klassieker' met 3-2 te sterk voor de bezoekers uit Amsterdam. Na deze winstpartij is het verschil tussen beide teams in de eredivisie onder 19 nog maar drie punten.

Ajax Onder 19 nam in de tweede minuut al de leiding na een treffer van Brian Brobbey (0-1). Pas na de rust kwam Feyenoord op gelijke hoogte. Naoufal Bannis zette in de 55e minuut de 1-1 op het scorebord. In de zeventigste minuut schoot Wouter Burger de Rotterdamse beloften op voorsprong (2-1). Niet veel later maakte Orkun Kökcü de 3-1. Damjan Dostanic scoorde nog de 3-2 in blessuretijd, maar dat doelpunt kwam te laat. Na elf duels in de eredivisie heeft Feyenoord Onder 19, waar Dirk Kuyt de trainer van is, twintig punten. Kijk hierboven naar de samenvatting van Feyenoord Onder 19-Ajax Onder 19 (3-2). Verder besteden we aanstaande maandag in Sportclub Rijnmond aandacht aan de afgelopen weken bij de jeugdopleiding van Feyenoord. Sportclub Rijnmond volgt direct na FC Rijnmond, dat om 17:23 uur begint.