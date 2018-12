Sinterklaasoptocht zonder Zwarte Piet: 'We zijn dik tevreden'

Bij de Sinterklaasoptocht op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam Delfshaven was het zaterdagmiddag ouderwets gezellig. Er viel tijdens de rijtocht van de goedheiligman op zijn paard Amerigo geen onvertogen woord. Voor het eerst was gekozen om geen Zwarte Pieten mee te laten lopen.

De organiserende ondernemersvereniging van de Nieuwe Binnenweg besloot dat na een aantal gesprekken met tegenstanders van Zwarte Piet uit de buurt en ondernemers.

"We hebben na de laatste Sinterklaas de tegenstanders van Zwarte Piet uitgenodigd om te kijken of we iets samen konden organiseren. Sinterklaas is namelijk een feest voor iedereen en dat betekent dat iedereen zich ook comfortabel moet voelen in de manier waarop wij zo'n feest vieren. We zijn dik tevreden over hoe het nu gegaan is", vertelt Jaap van Nieuwamerongen van de ondernemersvereniging.

Hartstikke leuk

Ook buurtbewoner, en tegenstander van Zwarte Piet, Dorien Visser is tevreden over de Sinterklaasoptocht zonder Zwarte Pieten.

"Hartstikke leuk het zag er goed uit. Vorig jaar liepen er nog Zwarte Pieten mee en toen waren er toch een aantal bewoners boos. De Nieuwe Binnenweg is een hele diverse straat met veel diverse winkeliers en sommigen waren het er niet mee eens. Dit jaar is het zonder Zwarte Pieten heel goed ontvangen.

Dorien hoopt dat volgend jaar bij de grote Sinterklaasintocht van Rotterdam het voorbeeld gevolgd wordt.