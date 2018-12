Deel dit artikel:













Amateurvoetbal: Zwaluwen zesmaal trefzeker tegen Capelle

Zwaluwen heeft zaterdagmiddag in de hoofdklasse A een ruime zege geboekt in de derby tegen Capelle. De Vlaardingse formatie won op eigen veld met 6-2 van de groenhemden. Het team van trainer Danny Schenkel is door deze winst naar het linkerrijtje geklommen.

Na dertien duels is Zwaluwen achtste met achttien punten. Capelle, dat veertiende staat, blijft na deze nederlaag in de gevarenzone en heeft dertien punten verzameld. Overige uitslagen in de hoofdklasse A:

Smitshoek - Nootdorp 3-0

Spijkenisse - RKAV Volendam 1-2

FC 's-Gravenzande - Sportclub Feyenoord 0-1

XerxesDZB - Jodan Boys 0-2 Tweede divisie Excelsior Maassluis pakte op bezoek bij Scheveningen drie punten (0-1). Kevin Dercks maakte in de blessuretijd van de eerste helft het enige doelpunt in de Haagse badplaats. Daan Blij miste namens de gasten nog een penalty. Excelsior Maassluis staat in de middenmoot met 21 punten uit veertien duels. Barendrecht kon niet stunten op bezoek bij Katwijk. De ploeg verloor ruim bij de oranjehemden (4-0). De withemden blijven op de vijftiende plaats strijden tegen degradatie en hebben elf punten. VVSB-Jong Sparta begint pas om 18:00 uur. Derde divisie zaterdag SteDoCo kende in Friesland geen prettige middag. De club uit Hoornaar werd door Harkemase Boys met een 2-0 nederlaag naar huis gestuurd. De roodhemden bevinden zich op de zesde plek met 24 punten na veertien duels. ASWH ging op eigen veld met 4-1 onderuit tegen asv De Dijk. Het team uit Hendrik-Ido-Ambacht is dertiende met achttien punten.