12-jarige Kaihley de tienduizendste hoogvlieger

Voor de tienduizendste keer vertrok er zaterdag een vliegtuigje van de Stichting Hoogvliegers, met deze keer een dolgelukkig meisje en tot tranen toe geroerde ouders vanaf Rotterdam The Hague Airport.

De stichting bestaat elf jaar en geeft kinderen met een beperking de kans een half uur tot een uur een vliegtochtje mee te maken. Vader Wally:"Als je ziet dat zij het naar haar zin heeft, dan heb je een goed gevoel daarbij."

Spannende dag

De passagier van vandaag, Kaihley Jansson, werd te vroeg geboren. Daardoor heeft ze een hersenbeschadiging opgelopen en kan ze niet lopen.

Piloot en initiatiefnemer Jeroen Engelkes: "De aanmeldingen zijn zo groot dat we ons best moeten doen om elk kind zo snel mogelijk te helpen". Er is een wachtlijst van ruim honderd kinderen.

Kaihley mag 'zelf' sturen én de route bepalen. Zij vliegen over het huis van Oma en het grafje van haar tweelingbroertje Jaimy, die kort na zijn geboorte is overleden. Jeroen Engelkes: "Het ging heel goed. Het ging écht heel goed! En ze heeft zelf geland!"