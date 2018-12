Uitgebreid onderzoek naar doodsoorzaak Rotterdamse vrouw

Rechercheurs hebben opnieuw de hele dag onderzoek gedaan in de Rotterdamse woning waar vrijdagochtend een dode vrouw met haar peuter werd gevonden. In de loop van zaterdagmiddag werd het lichaam van de vrouw uit haar huis gehaald en weggebracht.

Een team van twintig rechercheurs is bezig met het onderzoek. Er wordt ook buurtonderzoek gedaan en er worden camerabeelden bekeken.

De rechercheurs proberen de laatste dagen van de 29-jarige vrouw in kaart te brengen en vragen mensen om contact op te nemen als zij iets verdachts hebben gezien in de Luntershoek op Zuid. Of het lichaam naar het Nederlands Forensisch Instituut wordt gebracht om de doodsoorzaak te achterhalen, kon een politiewoordvoerder zaterdag nog niet zeggen.

De vrouw werd vrijdagochtend 'onder verdachte omstandigheden' overleden gevonden. De politie sluit een misdrijf niet uit. In het huis werd ook haar kind gevonden. De peuter maakt het volgens de politie medisch gezien goed en is ondergebracht bij familieleden.