Zo klonk Feyenoord-PSV door de jaren heen op Radio Rijnmond Jan-Arie van der Heijden juicht na zijn goal door doellijntechnologie in het kampioensjaar van Feyenoord in 2016/2017 (Bron: ANP - Erwin Spek)

Feyenoord krijgt zondag in de eredivisie koploper PSV op bezoek. Een goede reden om weer eens het archief van Radio Rijnmond Sport in te duiken, want de Rotterdammers wonnen in De Kuip dertig van de 62 competitieduels tegen de Eindhovenaren.

Zo gaan we terug naar precies vijf jaar geleden, toen Graziano Pellè zijn stempel drukte met twee treffers. Een seizoen later stal een jeugdproduct van Feyenoord de show tegen PSV: Anass Achabar besliste de topper met twee prachtige doelpunten. Natuurlijk mag ook de editie uit het kampioensjaar 2016/2017 niet ontbreken, met vooral een hoofdrol voor de doellijntechnologie. Aan welke duels van Feyenoord-PSV in de eredivisie bewaar jij fijne herinneringen? Laat dan hieronder in een reactie weten. De compilatie van Feyenoord-PSV is hierboven te beluisteren.