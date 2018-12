Deel dit artikel:













Overvaller gepakt in Vlaardingse supermarkt Politie Rotterdam (Archief foto) - Thijs Kern

Twee mannen hebben zaterdagavond een Poolse supermarkt in Vlaardingen overvallen. Een van de daders kwam niet ver. Mensen in de supermarkt pikten het niet en grepen in.

De overvallers kwamen halverwege de avond binnen in de winkel aan de Dirk de Derdelaan en bedreigden de aanwezigen met een vuurwapen. Die bedachten zich geen moment en gingen de daders te lijf. Een van de overvallers vluchtte er als een haas vandoor richting het Heemtuinpark. De andere overvaller werd gevloerd en in bedwang gehouden totdat de politie arriveerde. Het vuurwapen is in beslag genomen. De overval doet denken aan afgelopen maandag in Vlaardingen. Toen pikte de eigenaar van een supermarkt het ook niet dat de overvallers er met de kassa vandoor wilden gaan. Hij ging in de tegenaanval en wist een van de overvallers over te dragen aan de politie. De beelden van die overval gingen viral op internet:



