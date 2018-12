Deel dit artikel:













KFC in Spijkenisse ontruimd Foto: Aaron Ufumeli (ANP)

Het fastfoodrestaurant KFC aan de Sportlaan in Spijkenisse is zaterdagavond ontruimd nadat mensen klaagden over een prikkende lucht. Er waren volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op dat moment vijftig mensen binnen. Vier mensen zijn buiten behandeld in ambulances.

De gemeente Nissewaard meldt dat de lucht vooral op de bovenverdieping van het pand te ruiken was. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak, maar metingen hebben zaterdagavond niets meer opgeleverd. De KFC bleef de rest van de avond gesloten. Het gaat om een nieuw restaurant. De KFC-vestiging is pas een week open en zorgde de afgelopen dagen door de drukte voor files op de Sportlaan.