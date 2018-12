Deel dit artikel:













Poolreiziger Bernice Notenboom schrijft biografie over Noordpool

Met haar poolreizen geeft klimaatjournalist en filmmaker Bernice Notenboom de Noordpool een stem. Ze was even terug in Rotterdam, waar ze opgroeide, om in het radioprogramma Chris Natuurlijk met Chris Vremer te praten over haar nieuwe boek Arctica, mijn biografie over de Noordpool. "Lieve Noordpool. Op het ijs was ik alleen met jou – naakt, kwetsbaar, zwak en leeg. Op jouw eenzame vlaktes ben je vrij van oordeel, meningen, stress en agenda’s. Alleen zuivere gedachtes kunnen infiltreren. De oneindige witheid van het ijs biedt me alleen maar troost."

Dat schrijft poolreizigster Notenboom in het boek. Het gaat over haar liefde en fascinatie voor deze 'meest ontoegankelijke plek op aarde'. Maar is ook een noodkreet om het gebied te redden nu de aarde steeds verder opwarmt.



