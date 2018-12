Zaalsporten: Binnenland in de slotfase onderuit

4Consult/Binnenland heeft zaterdagavond in de basketball league dames de thuiswedstrijd tegen Loon Lions niet in winst om kunnen zetten. De Barendrechtse ploeg stond vlak voor tijd met zeven punten voor, maar de gasten uit Landsmeer boog deze achterstand uiteindelijk nog om (64-68).

Beide ploegen hielden elkaar lang in evenwicht. In het vierde kwart kon Binnenland een gat slaan (61-54), maar dat bleek niet voldoende. Loon Lions kwam met dertig seconden nog op 64-65 en scoorde nog een driepunter (64-68).

Binnenland is na acht duels tweede in de basketball league dames met twaalf punten.

Korfbal

PKC/SWKGroep maakte in de Korfbal League op bezoek bij hekkensluiter DVO/Accountor geen fout. De Papendrechtse formatie won in Bennekom met 38-32. Het team van Daniël Hulzebosch bouwde in de eerste helft al een voorsprong van zeven treffers op (14-21), waarna de zege niet echt meer in gevaar kwam. PKC deelt samen met nog vier andere ploegen de koppositie met zes punten uit vier wedstrijden.

KCC/SO natural kon in sporthal Schenkel niet verrassen tegen LDODK/Rinsma. De formatie uit Capelle aan den IJssel liep tegen een 38-21 harde nederlaag aan tegen de gasten uit Friesland.

DeetosSnel verloor in eigen huis met 28-24 van TOP/SolarCompleet. De Dordtse club kwam al vroeg op een aardige achterstand tegen de gasten uit Sassenheim, waarna die niet meer kon worden goedgemaakt. De promovendus heeft, net als KCC, twee punten uit vier duels in de Korfbal League.

Tafeltennis

Scyedam kon in de eredivisie heren tegen De Boer Taverzo uit Zoetermeer niet winnen. De Schiedamse tafeltennissers verloren met 6-0. Alleen in de eerste partij tussen Emanuel Martins Ferreira (Scyedam) en Jochem de Hoop (Taverzo) waren vijf games nodig (13-15, 5-11, 12-10, 11-6 en 4-11). Daarna werden alle partijen in drie of vier games beslist. Scyedam is met tien punten uit zeven wedstrijden hekkensluiter.

Waterpolo

De regioploegen in de eredivisie heren gingen allemaal onderuit. ZPB H&L Productions maakte het in eigen bed nog wel spannend tegen Widex GZC Donk, maar de waterpoloërs uit Barendrecht verloren met één treffer verschil (10-11). Het team van coach Zoran Stanisic is elfde met drie punten uit acht wedstrijden.

Hekkensluiter SVH realiseerde op bezoek bij UZSC in Utrecht geen stunt. De Rotterdammers verloren met ruime cijfers van de koploper (12-3). De formatie uit Hillegersberg staat laatste en pakte nog geen enkel punt.