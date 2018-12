Feyenoord verslaat koploper PSV door sterke eerste helft (2-1)

Nicolai Jorgensen van Feyenoord scoort de 1-0. Jorrit Hendrix van PSV is kansloos. Feyenoord speelt in een volle Kuip tegen PSV. Foto: ANP OLAF KRAAK

Feyenoord heeft zondagmiddag in De Kuip met 2-1 gewonnen van koploper PSV. De Rotterdammers speelden een goede eerste helft en gingen met 2-0 rusten door goals van Nicolai Jørgensen en Sam Larsson. In de tweede helft deed Steven Bergwijn wat terug namens PSV.

Feyenoord begon erg goed aan de wedstrijd. Het eerste kwartier hadden de Feyenoorders de wedstrijd volledig in handen. Er werd goed druk gezet op PSV en er werden veel kansen gecreëerd.

De eerste echte kans voor Feyenoord was na zes minuten. Na een combinatie met Steven Berghuis schoot Jeremiah St. Juste op Jeroen Zoet. Na zeventien minuten kreeg Berghuis nog een grotere kans. Hij kwam vrij in het strafschopgebied en dook op voor Jeroen Zoet, maar die kon knap redden.

Snel twee goals

PSV werd daarna voor het eerste gevaarlijk uit een standaardsituatie. Daniel Schwaab kopte de bal naast. In de 28e minuut was het uiteindelijk raak voor Feyenoord, juist in een fase dat PSV sterker werd. Nicolai Jørgensen werd de diepte in gestuurd door Steven Berghuis en schoot via de binnenkant van de paal binnen.

Feyenoord kreeg van die goal nieuwe energie. Het leverde nog een doelpunt op voor de Rotterdammers. Sam Larsson kreeg na balverlies de bal voor zijn voeten en haalde mooi uit: 2-0.

PSV sterker

In de tweede helft was het een ander verhaal voor Feyenoord. PSV werd sterker door een aantal omzettingen en kwam tot goede kansen. Veel Feyenoorders kregen kramp en aanvoerder Jordy Clasie moest door een blessure al het veld verlaten, en dit terwijl Nicolai Jørgensen al in de eerste helft vervangen moest worden.

De 2-1 hing lang in de lucht en viel uiteindelijk ook in de 73e minuut via Steven Bergwijn. Hij passeerde Malacia aan de rechterkant van het veld en schoot knap binnen.

Vooral invaller Donyell Malen kreeg nog mogelijkheden om PSV nog een resultaat te bezorgen, maar hij verzuimde, net als een aantal ploeggenoten, te scoren. Door de 2-1 overwinning deelt Feyenoord de eerste tik uit aan PSV, dat tot nu toe dertien keer achter elkaar won in de competitie.

Scoreverloop

28' 1-0 Nicolai Jørgensen33' 2-0 Sam Larsson73' 2-1 Steven Bergwijn

