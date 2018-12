Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Diploma-uitreiking met bivakmuts had niet mogen gebeuren Gezichtsbedekkende kleding is verboden op Hogeschool Rotterdam.

De Hogeschool Rotterdam is niet blij met de diploma-uitreiking van afgelopen vrijdag. Toen heeft een 60-jarige masterstudent met bivakmuts op zijn papiertje aangenomen. Dat had niet mogen gebeuren, laat de school weten in een verklaring.

De actie zou indruisen tegen de gedrags- en integriteitscode van de HBO-school. Gezichtsbedekkende kleding - waaronder dus ook een bivakmuts - is verboden. “Wij zijn van mening dat goed onderwijs gebaat is met goede communicatie, waarbij het kunnen zien van gezichtsuitdrukkingen van groot belang is”, legt de school uit. De student, een 60-jarige man, wilde een statement maken tegen het boerkaverbod. Lees hier de gehele verklaring van Hogeschool Rotterdam.