Auto te water na aanrijding in Arkel Auto te water in Arkel (Foto ZHZActueel)

Bij een aanrijding in Arkel is een auto in het water beland. Het ongeluk gebeurde zondagochtend op de Vlietskade in het dorp in de buurt van Gorinchem. Enkele inzittenden moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel.

Rond 10.00 uur reden twee auto's op elkaar. Een van beide voertuigen kwam in de sloot terecht. Toen de brandweer arriveerde waren de twee inzittenden al uit de auto, schrijft ZHZActueel. De Vlietskade was enige tijd dicht voor onderzoek en opruimwerkzaamheden. Waarom de twee auto's met elkaar in botsing zijn gekomen, is niet bekend. De politie onderzoekt dat nog.