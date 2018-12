Berghuis na overwinning op PSV: 'Stonden heel goed in onze posities'

Steven Berghuis had zondagmiddag een behoorlijk aandeel in de 2-1 overwinning van Feyenoord op koploper PSV. De buitenspeler gaf een assist op Nicolai Jørgensen en droeg de aanvoerdersband tijdens het laatste halfuur van de wedstrijd, na het geblesseerd uitvallen van Jordy Clasie.

"Ik heb zeker genoten en echt een topmiddag gehad", begint Berghuis. "Onze eerste helft was geweldig, we stonden heel goed in onze posities. Dan maak je het jezelf al veel makkelijker. De vorm van de dag zat vandaag natuurlijk ook wel goed bij iedereen."

"We hebben hele matige wedstrijden gespeeld, maar vandaag was goed. We moeten wel kritisch kijken naar onze tweede helft, want het had zomaar nog 2-2 kunnen worden. We hadden wat dieper moeten staan en de rust aan de bal blijven houden. We kijken nu snel naar donderdag, als je die niet wint is vandaag voor niets geweest", besluit Berghuis.

Bekijk hierboven het hele gesprek tussen Steven Berghuis en verslaggever Dennis van Eersel.