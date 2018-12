Van Bronckhorst over 2-1 zege op koploper: 'Als team overwinning binnengesleept'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst was uiteraard tevreden, na de 2-1 zege van zijn ploeg op koploper PSV. In een sterke eerste helft legde Feyenoord de basis voor de overwinning met doelpunten van Nicolai Jørgensen en Sam Larsson. De Rotterdammers hielden in de tweede helft stand, ondanks een aansluitingstreffer van Steven Bergwijn.

"Ik ben trots over de hele wedstrijd", begint Van Bronckhorst. "Als je iets wil tegen PSV moet je zo beginnen, we lieten ze geen moment aan de bal. Je weet met hun kwaliteiten dat het nog moeilijk gaat worden in de tweede helft, maar in die periode hebben we als team de overwinning eruit gesleept. Over 90 minuten gezien hebben we denk ik verdiend gewonnen."

"De intensiteit was erg hoog, we speelden met heel veel energie", vertelt Van Bronckhorst verder. De trainer van Feyenoord zag wel wat belangrijke basiskrachten het veld met een blessure verlaten. "Nicolai (Jørgensen, red.) had last, we moeten morgen kijken wat het is. Jordy (Clasie, red.) was duizelig, omdat ie een tik kreeg in de eerste helft en kon daardoor niet verder."

"We kunnen donderdag tegen VVV het gat verkleinen en dan kan het een hele mooie week voor ons worden", besluit 'Gio'.

Bekijk hierboven het hele gesprek tussen verslaggever Sinclair Bischop en Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst.