'Als je bedenkt wat er is gebeurd, dan loopt er toch een rilling over je rug'

Buurtbewoners van de vrouw die vrijdag dood in haar huis is gevonden, zijn geschokt, maar niet verbaasd over wat er is gebeurd. Het zou vaker onrustig zijn geweest in de woning. Ook zou de moeder van drie kinderen meer dan eens zwaar zijn mishandeld door haar partner.

De vrouw werd vrijdagochtend levenloos gevonden in een appartement aan de Luntershoek in Rotterdam-Zuidwijk. De politie spreekt van 'verdachte omstandigheden'. In het huis was ook het jongste kind van het slachtoffer aanwezig. Zij is opgevangen door de oma.

"Als je het hoort, dan denk je toch: wat is er gebeurd?", zegt een verbijsterde onderbuurman. "Ik heb er niets van meegekregen. En dan slaap je er twee of drie metertjes onder."

Hij kan het nog niet helemaal bevatten. "Ik kwam de avond erop terug uit mijn werk en dan zie je dat alles boven je donker is. En als je dan bedenkt wat daar gebeurd is, dan loopt toch even de rilling over je rug."

Een buurvrouw kan dat beamen. "Je hoort wel eens meer op televisie. En dan denk je: dat gaat hier niet gebeuren, niet in je eigen flat natuurlijk."

De politie heeft twee dagen intensief onderzoek gedaan in en rond het huis. Er is een team van twintig rechercheurs bezig met de zaak. Er is ook buurtonderzoek gedaan en er worden camerabeelden bekeken om uit te zoeken wat er is gebeurd in de portiekwoning.