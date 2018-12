Doventeam voetbalt in horende competitie - niet elke scheidsrechter houdt er rekening mee

Dovenvoetballers LMO in actie

Punten pakken wil nog niet zo lukken, maar toch zet het Rotterdamse voetbalteam LMO van trainer John Retel Helmrich elke keer weer een prestatie van formaat neer. Het team bestaat uit dove en slechthorende spelers en komt gewoon uit in een 'horende' competitie.

Het spelletje is hetzelfde, maar het ziet er iets anders uit. De spelers gebruiken onderling gebarentaal. En de scheidsrechter fluit niet, maar vlagt. Tenminste, als LMO een arbiter treft die rekening wil houden met het team. "Sommige scheidsrechters doen het niet", constateert Helmrich gelaten.

Helmrich visualiseert veel, werkt zijn tactiek uit op borden en communiceert met gebaren met zijn spelers. Hij is zelf slechthorend en heeft speciaal een opleiding gebarentaal gevolgd.

Helmrich begon zijn trainersloopbaan als jeugdtrainer. Maar na een ongeluk en een lange revalidatieperiode is hij gaan nadenken over waar zijn hart echt ligt. En dat is het dovenvoetbal.

Punten

Hij heeft bij de KNVB voor elkaar dat zijn team van dove- en slechthorende spelers in een horende competitie speelt. Weliswaar reserve zesde klasse, maar toch.

Helmrich: "Als trainer wil je resultaten behalen en steeds beter worden. Dat zie ik ook terug in het team. En je wilt ook punten pakken. Vorige week hebben we ons eerste puntje behaald na een aantal nederlagen." Helaas lukte het zondag opnieuw niet om een wedstrijd te winnen. Het werd 2-3 tegen Aeolus.