Buurtoma Celien verzamelt warme onesies voor kinderen in armoede: ik wil dat ze hun zorgen vergeten

Buurtoma Celien Anches uit Rotterdam-West is een nieuwe inzamelingsactie gestart: onesies voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Zo vlak voor kerst wil ze hen daarmee een hart onder de riem steken. "In deze kille maatschappij is het belangrijk dat kinderen zich gewaardeerd voelen en het warm hebben. Dit is mijn manier om ze een warm hart toe te dragen."

Een onesie is een huispak uit een stuk, vaak gemaakt van een zachte stof. "Je kan er heerlijk in wegdromen en je zorgen vergeten", vertelt Celien. "Dat wil ik de kinderen ook laten doen."

Op dit moment heeft Celien twintig onesies verzameld om uit te delen, en hoewel haar woonkamer ermee bezaaid ligt is dat nog lang niet genoeg. "Als oma van de buurt heb ik er minstens honderd nodig om uit te delen."

De buurtoma heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Van de zomer zamelde de Rotterdamse nog schooltassen in. Ook toen was het streven honderd, uiteindelijk stonden in Celiens huis driehonderd exemplaren.

In haar omgeving en uit eigen ervaring weet Celien hoe moeilijk het is als je ieder dubbeltje moet omdraaien, vertelde ze tijdens de schooltassenactie. "Ik merk dat er in Nederland best veel armoede is en dat er veel moeders zijn die het achter de schermen houden, maar ik hoor het van kinderen op straat en kinderen die bij mij binnenkomen. Daarom ben ik deze uitdaging aangegaan."

Met die actie won ze de Rotterdamse Kinderrechten Award, een cheque van 2500 euro. "Daar ben ik heel erg trots op en heel erg dankbaar voor iedereen die mij geholpen heeft."