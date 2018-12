Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Joop Hiele te gast in FC Rijnmond Joop Hiele

Oud-doelman Joop Hiele is maandagmiddag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Met de voormalig Feyenoord blikken we terug op een opmerkelijk voetbalweekend.

Feyenoord won van PSV (2-1), Excelsior gaf een 3-0 voorsprong weg tegen Utrecht (3-3), Sparta verloor bij hekkensluiter Helmond Sport (3-0) en FC Dordrecht won thuis van RKC (2-0). Behalve Joop Hiele geven ook Sinclair Bischop en Emile Schelvis hun mening over het weekend. FC Rijnmond begint om 17:23 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook is de show live te zien op Facebook en terug te kijken op deze website.