'Twintig procent van de verkeersborden kan weg' Archieffoto

Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) staan in Nederland zo'n 600 duizend overbodige verkeersborden. Dat is eenvijfde van het totaal. De bulk aan informatie gaat ten koste van de verkeersveiligheid, zegt de organisatie. Het is dan ook hoog tijd dat de stofkam er doorheen gaat.

Langs de wegen staan nu zo'n drie miljoen gebod- en verbodsborden. "Er moet kritisch naar het aantal noodzakelijke borden worden gekeken, want aan veel verkeersdeelnemers wordt te veel informatie en te veel tekst gegeven", zegt een woordvoerder van VVN in De Telegraaf. "Die informatie kun je bij het passeren vaak allemaal niet tot je nemen." Een wetenschappelijke onderbouwing voor het percentage overbodige borden is er volgens haar niet. Het gaat om een inschatting. Ken jij ook een plek waar je stapelgek wordt van de hoeveelheid verkeersborden? Maak een foto en stuur die naar internet@rijnmond.nl.