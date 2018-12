LIVEBLOG: Verdachten doodschieten Parsa010 voor de rechter

Parsa010 werd in mei vorig jaar doodgeschoten in Rotterdam-Ommoord

Twee mannen staan maandag voor de rechter voor het doodschieten van de Rotterdamse vlogger Parsa010. Een van hen, een 25-jarige Dordtenaar, heeft bekend dat hij de vlogger in mei 2017 om het leven bracht.

De tweede verdachte, een 25-jarige Rotterdammer, zegt niets te maken hebben met de schietpartij, omdat hij in de auto zat. Parsa010 stond te barbecueën aan de Paardenbloem in Rotterdam-Ommoord toen hij werd neergeschoten.

Volgens de Dordtenaar ging het om zelfverdediging. Sidar D. zegt dat hij lange tijd werd geterroriseerd en bedreigd door Parsa010.