Dode man Leuvehaven niet omgekomen door misdrijf Foto: MediaTV

De man, die vrijdagochtend in het water van de Rotterdamse Leuvehaven werd gevonden, is niet overleden door een misdrijf. Dat meldt de politie. De 47-jarige man, die in de omgeving was aangehouden, is weer vrij.

Volgens de politie had het lichaam niet lang in het water gelegen. Het is nog niet bekend wie de man was en hoe hij in het water terecht is gekomen. Lees ook: Dode man in Leuvehaven Rotterdam, 47-jarige man aangehouden