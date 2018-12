Shell komt aandeelhouders tegemoet: concrete doelen voor minder CO2-uitstoot

De raffinaderij van Shell in Pernis (Foto: Flicker Gerard Stolk)

Olie- en gasmaatschappij Shell gaat vanaf 2020 concrete klimaatdoelen stellen. Het bedrijf, met de grootste raffinaderij van Europa in Pernis, wil in 2035 twintig procent minder CO2 uitstoten. De doelen voor drie tot vijf jaar worden gekoppeld aan de beloning van het topmanagement van het bedrijf.

Als de aandeelhouders met de plannen akkoord gaan, worden de klimaatplannen vanaf 2020 uitgevoerd.

Shell kondigde vorig jaar al aan de CO2-uitstoot van zijn producten te halveren in 2050. Dat ging een deel van de investeerders niet ver genoeg. Die wilden concrete maatregelen, maar daar wilde het bedrijf toen nog niet aan. Het zou te ver in de toekomst liggen en de bedrijfsvoering belemmeren.

Klimaatakkoord

Met de bijgestelde klimaatdoelen wil Shell een steentje bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs. Voor de uitwerking van dat akkoord zijn maandag bijna tweehonderd regeringsdelegaties, tientallen staatshoofden en regeringsleiders bij elkaar in Polen.

In 2015 werd in Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde 'ruim onder de 2 graden' moet blijven, maar liever nog in de buurt van de 1,5 graad.

De komende twee weken moet dit omgezet worden in duidelijke afspraken, die worden vastgelegd in een handboek. Daarin staat uitgewerkt hoe de verschillende onderdelen van het klimaatakkoord gerealiseerd moeten worden.