Kerstbomenverkopers willen pieken: 'Maar na Kerst er helemaal klaar mee'

Het zijn drukke tijden voor kerstbomenverkopers, ook in Capelle aan den IJssel. Kees Hoogerwaard merkt met zijn handel bij metrostation Capelsebrug dat mensen eerder hun kerstboom in huis willen hebben.

"Het gaat heel goed. Afgelopen zaterdag hadden we de beste eerste dag ooit", zegt Bob, die zijn oom Kees een handje komt helpen. "Zondag was het wat rustiger. We hopen vooral na 5 december de mensen te krijgen."

Kees kan het weten. "Ieder jaar gaan de mensen vroeger de kerstboom aanschaffen. Vroeger deed men dat pakweg twee weken voor kerst. Dat is nu al drie à vier weken van tevoren." De piek in de kerstbomenverkoop is volgens Kees vooral rond 15 en 16 december.

Thaise kickbokser

Een beveiliger houdt de handel van Kees in de gaten. Dat is nodig ook, want ieder jaar worden kerstbomen gestolen. Ondanks de camera's bij metrostation Capelsebrug. "Hij is een Thaise kickbokser. Hier verdient hij een extraatje. Net voor de kerst gaat hij weer weg om een jaar in Thailand te trainen."

Het gaat om één boom of twee bomen die elk jaar worden gestolen. "Maar daar lig ik niet wakker van", aldus Kees. "De beveiliger zit hier nu, zodat de dieven niet met een vrachtwagentje hier kunnen komen om twintig tot dertig kerstbomen mee te nemen."

Droogte

Ondanks dat de kerstbomenhandel aan het einde van het kalenderjaar plaatsvindt, hebben de kwekers al een moeilijke tijd opzitten. Het was afgelopen zomer heel droog en dat heeft ook gevolgen voor de kwekers, die vooral in het oosten van Nederland zitten.

Gerard Krol, voorzitter van Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers, zegt dat de grote bomen geen last hebben gehad van de droogte. "Maar bij de jonge aanplant, die in februari en maart de grond is in gegaan, hebben we veel uitval in." In Nederland is zestig procent van die jonge aanplant verloren gegaan.

Volgens Krol is in Denemarken en Duitsland, twee grote importlanden in de kerstbomenhandel, zelfs tachtig tot negentig procent van de jonge aanplant uitgevallen. "Maar voorlopig betekent dat nog even niets", aldus Krol. "Ik hoop dat de schade voor de consument over drie à vier jaar gaat meevallen."

Helemaal klaar mee

In elk geval is Kees de komende weken flink druk met de kerstbomenhandel. "Maar na Kerstmis wil ik geen kerstboom meer zien", lacht Kees. "Ik zet een boom neer voor de kleinkinderen, zodat de cadeautjes eronder kunnen liggen. Meestal ben ik na kerst er helemaal klaar mee."

Vorig jaar verving Kees zelfs vier keer zijn eigen kerstboom, omdat zijn vrouw dat wilde. Tot ergernis van de kerstbomenverkoper zelf: "Bij de vierde keer zei ik tegen mijn vrouw dat zij de volgende keer zelf maar moest gaan lopen."