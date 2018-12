Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dode man in tuinhuisje Rotterdam-Ommoord Foto: MediaTV

In een tuinhuisje aan het Koperpad in Rotterdam-Ommoord hebben hulpdiensten maandagochtend het lichaam van een nog onbekende man aangetroffen. De politie en brandweer gingen naar de plek, omdat er brand was uitgebroken.

Hoe de man om het leven is gekomen is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en naar de brand.