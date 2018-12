Ziekenboeg Sparta stroomt leeg, Drenthe traint weer mee

Henk Fraser heeft bij Sparta weer de beschikking over wat meer spelers, nu de ziekenboeg leegstroomt. Royston Drenthe, Mohamed Rayhi en Bart Vriends trainen sinds maandagochtend weer volop mee op Het Kasteel.

Mogelijk is het drietal komende vrijdag weer inzetbaar, als Sparta de competitie hervat tegen Almere City. De Rotterdammers kunnen in dat duel sportieve revanche nemen op de verrassende 3-0 nederlaag bij hekkensluiter Helmond Sport, van afgelopen vrijdag.

Martis, Ache en Dabo ontbreken wel nog altijd op de training. Fankaty Dabo is momenteel in Engeland om te revalideren en komt dit kalenderjaar niet meer in actie.