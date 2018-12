Maasstad Ziekenhuis voorbereid op griepepidemie met sneltest

Ieder jaar is er zo'n moment dat iedereen om je heen begint te snotteren en ziek wordt. Voor ziekenhuizen kan dat problemen opleveren. Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is hierop voorbereid. Daar ligt nu een sneltest klaar die verplegers vanaf maandag gebruiken.

Patiënten die op de Spoedeisende Hulp binnenkomen, krijgen meteen een sneltest influenza. Aan de hand van die test wordt direct bepaald of ze ook griep hebben.

Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur: “Als er veel mensen in het ziekenhuis liggen is het belangrijk dat patiënten met griep direct op de juiste verpleegafdeling in isolatie worden verpleegd. Dit draagt bij aan een spoedig herstel van de patiënt. Ook verminderen we hier verspreiding van het griepvirus mee.”

Vrij simpel

De sneltest is voor verpleegkundigen vrij makkelijk uit te voeren. met keel- of neusuitstrijken. Het materiaal wordt naar het laboratorium gestuurd. Daar bekijkt een speciaal apparaat of het griepvirus aanwezig is. Binnen maximaal twee uur is de uitslag bekend.

De sneltest wordt nu alleen bij een kleine groep mensen toegepast. Het gaat om ernstig zieke patiënten die binnenkomen via de Spoedeisende Hulp en later zullen worden opgenomen op een verpleegafdeling, bij wie een vermoeden bestaat dat ze griep hebben.

Deze patiënten hebben dan verschijnselen van het griepvirus zoals hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen of hoge koorts. Dankzij de sneltest is meteen duidelijk welke patiënt in isolatie moet worden verpleegd en welke niet.