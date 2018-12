Deel dit artikel:













Eerste hulp bij surprisestress

Surprises maken voor Pakjesavond is een oer-Hollandse traditie. Maar wel één die bij veel mensen stress oplevert. Want er moet een mooi cadeau gekocht worden, het moet in een prachtige, zelfgemaakte surprise gestoken worden en dan moet er óók nog een gevat gedicht geschreven worden met meerdere steken onder water.

Nou, die cadeautjes en dat gedicht, dat komt allemaal wel voor elkaar. Maar wat nou als je niet goed bent in knutselen? Wanneer begin je aan je surprise en hoe lang doe je erover? Wat voor materiaal gebruik je? En wat doe je als je een knutselfoutje maakt? De kinderen van SDK Kinderopvang de Toermalijn in Dordrecht hebben de beste tips voor zelfs de slechtste fröbelaar. Bekijk de adviezen van Diwana (11), Nika (9) en Jasper (9). Zij helpen je van je surprisestress af!