Higler fluit inhaalduel Feyenoord-VVV

Scheidsrechter Dennis Higler fluit komende donderdag de inhaalwedstrijd van Feyenoord tegen VVV. Het duel werd begin november al snel gestaakt omdat de lichtmasten in de Kuip uitvielen.

Bij die wedstrijd was Bas Nijhuis de leidsman. Feyenoord-VVV begint donderdag om 20:00. Mocht de ploeg van Giovanni van Bronckhorst winnen dan verkleint Feyenoord de achterstand op koploper PSV naar zeven punten.

De kans lijkt klein dat Nicolai Jørgensen tegen VVV in actie kan komen. De Deense spits viel tegen PSV uit met een spierblessure. Het is nog niet bekend hoe lang hij uit de roulatie is. Tyrell Malacia zit sowieso een schorsing uit na zijn vijfde gele kaart.