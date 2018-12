Deel dit artikel:













Gewonde bij steekpartij in Spijkenisse Foto: Google Streetview

In Spijkenisse is maandagmiddag een persoon gestoken. Dat gebeurde in de Industriestraat. Het slachtoffer is daarbij aan een hand gewond geraakt.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Of de twee bekenden van elkaar zijn, is niet bekend. Voor de steekpartij maakte de twee ruzie, waar dat over ging is niet bekend. Ook over het steekwapen kan de politie nog niks zeggen.