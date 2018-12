Deel dit artikel:













Dode in tuinhuisje Rotterdam-Ommoord niet omgekomen door misdrijf Foto: MediaTV

De man die maandagochtend levenloos in een tuinhuisje aan het Koperpad in Rotterdam-Ommoord werd gevonden is door de brand om het leven gekomen. Dat zegt de politie.

De brandweer rukte uit naar het park en wist de brand snel te blussen. Binnen werd het levenloze lichaam van de man gevonden. Maandagochtend liet de politie weten dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk De familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.