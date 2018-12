Langlopende burenruzie aanleiding voor extreme geluidsoverlast in Dordt

De 66-jarige Dordtenaar die zondagochtend werd opgepakt voor extreme geluidsoverlast had al lange tijd ruzie met zijn buren. Dat blijkt uit een rondgang in de buurt. De man

De muurtjes van beide woningen zijn zo dun dat de buren praktisch alles van elkaar horen. "Ik woon zelf in zo'n zelfde soort huis", zegt een buurtbewoner. "En één van de nadelen is dat die huizen hele dunne muren hebben. Als je dan tussen buren zit die allebei lawaai maken, kan ik me voorstellen dat op den duur de irritatiegrens wordt overschreden."

De man in kwestie was de geluidsoverlast zo zat, dat hij er tegenin ging. Hij boorde uit protest in losse planken en sloeg met een hamer op stukken hout. Ook bevestigde hij twee wekkers aan de muren.

De politie werd gebeld en nam de man mee. Agenten vonden in de gang ook nog een ijzeren ladder, met daarbij een ijzeren staaf. De Dordtenaar had alles zo neergezet, dat hij maximale herrie kon produceren.

Een andere buurtbewoner laat weten dat de man vaker de politie op bezoek heeft. "Twee, drie keer per maand gebeurt het wel", zegt hij daarover. De politie heeft alle overlast producerende spullen in beslag genomen.