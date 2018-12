Deel dit artikel:













Sneakerness: Tim heeft 250 (!) paar Nikes in huis Tim Beumers

Ze staan allemaal in dozen opgestapeld, op zolder. Tim Beumers heeft de afgelopen jaren zo'n 50 duizend euro uitgegeven aan zijn gympen. Vooral Nike Air Max is favoriet. Beumers was afgelopen weekend actief als mede-organisator van het evenement Sneakerness in de Rotterdamse Onderzeebootloods.

Geschreven door Chantal Quak

Duizenden kooplustige sneakerfans kwamen af op de handelaren en hun exclusieve waar. Beumers werd er zelf óók hebberig van. Zijn eerste paar sneakers kreeg hij van zijn ouders in de jaren '90. Beumers was toen fanatiek skateboarder en bleek elke maand nieuwe schoenen nodig te hebben omdat ze zo snel kapot gingen bij valpartijen en het doen van trucjes. Nikes waren veel te duur (330 gulden) om zomaar af te raggen. Die kocht hij dan ook niet. Beumers stopte eind jaren '90 met skaten, maar hield de gewoonte om maandelijks nieuwe sneakers aan te schaffen. Hij had wat geld en stapte over op Nike Air Max, met als resultaat dat hij nu 250 paar sneakers heeft. Verslaafd Beumers: "Het eerste paar Nikes dat ik ooit van m'n eigen geld kocht, heb ik nu nog thuis op de kast staan.'' Lachend: "Ik ben wel verslaafd ja. Maar het is geen problematische verslaving meer. M'n zolder is vol. Als ik wat koop dan verkoop ik thuis ook weer wat, dus het is in ieder geval een verslaving die geen geld meer kost." Beumers: "Het eerste paar Nikes dat ik ooit van m'n eigen geld kocht, heb ik nu nog thuis op de kast staan.'' Lachend: "Ik ben wel verslaafd ja. Maar het is geen problematische verslaving meer. M'n zolder is vol. Als ik wat koop dan verkoop ik thuis ook weer wat, dus het is in ieder geval een verslaving die geen geld meer kost." Beumers schat dat hij 40 duizend euro heeft verdiend met het doorverkopen. Zodra er een vlekje of kreukje op de schoenen zit, hoeft hij ze niet meer. Dan verkoopt hij ze aan kennissen, via Facebook bijvoorbeeld. Op die manier houdt hij ruimte en geld over voor nóg meer nieuwe schoenen. Tim: "Ik zie mezelf niet echt als een verzamelaar; ik hou er gewoon van om op nieuwe schoenen te lopen. Dat gevoel als je nieuwe schoenen aan hebt, daar word ik super happy van. Dat wil ik gewoon elke dag."