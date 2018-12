Rotterdammer Jim de Jong is 'Jonge Topchef van het Jaar'

Jim de Jong uit Rotterdam heeft maandag een grote prijs gewonnen bij de Gault&Millau Awards 2019. De chefkok van restaurant De Jong aan de Raampoortstraat in Rotterdam won in de categorie 'Jonge Topchef van het Jaar'.

De jury is lovend over de 30-jarige Rotterdammer. "Jim de Jong weet als geen ander welke kansen de moderne gastronomie biedt aan ingrediënten, technieken en smaken. Hij weet deze te grijpen met een geheel eigen stijl, gesteund door een uitmuntende beheersing van technieken en een breed palet aan smaken", staat in het juryrapport.

"Een avond bij restaurant De Jong betekent een avond culinair avontuur met jeugdige bravoure in de benadering en uitermate volwassen beheersing in de uitvoering."

De Jong is blij met zijn prijs. "Het is een soort aanmoedigingsprijs om misschien chef van het jaar op de wereld te worden. Het is voor jonge en ambitieuze chefs een steuntje in de rug, een eerbetoon aan het werk van de afgelopen jaren", zegt hij op Radio Rijnmond.

Jim de Jong ontving zijn prijs in De Kromhouthal in Amsterdam tijdens de lancering van de nieuwe Gault&Millau restaurantgids. In totaal zijn vijftien prijzen uitgereikt. Gault&Millau is een Franse gids die restaurants over de hele wereld beoordeelt.