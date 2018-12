Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Handhaving Dordrecht vindt grootste dumping drugsafval ooit op eiland van Dordt Foto's: Handhaving Dordrecht

Acht vaten met de inhoud van duizend liter en nog eens tientallen kleinere vaten. Dat is wat de handhavers in Dordrecht maandagochtend rond 11:30 uur aantroffen in de omgeving van de sportvelden bij de Amstelwijck.

De vaten worden gebruikt voor het maken van synthetische drugs. Criminelen dumpen het afval van deze productie vaker, maar zo'n grote vondst had de handhaving nog niet meegemaakt. "Wij hebben eerder nog nooit zo'n grote dumping aangetroffen op het eiland van Dordt", schrijft handhaving op Instagram. "In samenwerking met de politie en gemeente hebben wij de juiste partners aangestuurd die de dumping zo snel mogelijk gaan opruimen." Sommige kleinere vaten zaten nog vol met vloeistoffen. De politie doet onderzoek naar de zaak.