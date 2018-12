Zorgen in Hoek van Holland over naderende Brexit

De lokale politiek in Hoek van Holland maakt zich grote zorgen over de veiligheid en verkeersoverlast die de Brexit tot gevolg kan hebben.

De gebiedscommissie vreest lange files richting de ferry van Stena Lina door de strengere grenscontroles. Daardoor lopen bijvoorbeeld ambulances en andere hulpdiensten mogelijk veel vertraging op bij ongevallen.

"De bereikbaarheid van Hoek van Holland voor hulpdiensten en het veilig en snel het gebied kunnen verlaten bij een calamiteit mogen nooit in het geding komen, schrijft de gebiedscommissie in een brief aan burgemeester Aboutaleb van de gemeente Rotterdam.

Dinsdag begint het Britse Lagerhuis aan vijf dagen debat over het door premier Theresa May gesloten Brexit-akkoord. Op 11 december stemt het Britse parlement dan over dat akkoord.