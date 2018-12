Bewoners De Esch tegen stadsbrug en pleiten voor metrotunnel

Bewoners van de Rotterdamse wijk de Esch willen geen nieuwe stadsbrug in hun woonwijk. Ze zijn bang dat de wijk overlast krijgt van het extra autoverkeer. Het liefste willen de bewoners een metrotunnel in plaats van een stadsbrug.

De Rotterdamse regio krijgt een nieuwe oeververbinding. Die komt te liggen tussen Rotterdam-Kralingen en Rotterdam-Zuid of tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat meegedeeld. Maar of het een stadsbrug wordt of een tunnel wordt nog onderzocht.

De nieuwe verbinding aan de oostkant van Rotterdam moet de Van Brienenoordbrug ontlasten. De verbinding op de A16 krijgt veel verkeer te verwerken. En dat aanbod wordt alleen maar groter, omdat er tot 2040 nog meer woningen worden gebouwd in de Rotterdamse regio.

Overlast stadsbrug

Een van de locaties is dus de woonwijk De Esch in Kralingen. Hanny Rennen woont al sinds 1991 in een van de flats aan het water. Ze is ook lid van de Kerngroep Oeververbinding in de Esch. De actiegroep houdt op dit moment een peiling onder de bewoners. De enquête loopt nog tot half december. Nog niet alle bewoners hebben de vragenlijst ingevuld, maar nu al blijkt het merendeel tegen de komst van de stadsbrug.

Hanny Rennen: "Dan komt er een brug met hoge pylonen waar wij dan tegenaan gaan zitten kijken. Nou dat is niet waar wij op zitten te wachten." De andere varianten op de locatie waarover gesproken wordt is dat de brug door een deel van een natuurpark komt. "Dat is ook vreselijk. We wonen in een wijk met veel groen, waar het aangenaam wonen is."

"De gemeente Rotterdam is ook voor meer groen en een groen leefklimaat. Dat wil je toch niet verpesten met daar een brug doorheen te leggen en een autoweg. Het hele mooie gebied wordt dan verziekt en het is een heel uniek gebied", vervolgt Rennen.

Metrotunnel

De kerngroep stelt voor dat er geen oeververbinding voor auto’s komt. Juist het openbaar vervoer moet gepromoot worden om zo de mensen uit de auto te krijgen. De bewoners pleiten voor een tunnel voor de metro, om zo makkelijker naar Zuid te kunnen komen. Reizigers vanuit Rotterdam-Alexander en Capelle aan den IJssel hoeven dan geen overstap op beurs te maken. Zo kan de metro in het centrum van de stad ontlast worden.

Besluit

Over een half jaar wordt er volgens de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit besloten waar de nieuwe oeververbinding komt: bij de Esch of tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk. Daarna wordt onderzocht of het een tunnel of toch een brug wordt.