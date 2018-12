Albert Schweitzer ziekenhuis: 'om echt gezond te worden moeten we nu bezuinigen'

De bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer ziekenhuis denkt dat de komende reorganisatie zonder gedwongen ontslagen kan, maar uitsluiten kan hij het niet. Peter van der Meer heeft maandag net de laatste van de personeelsbijeenkomsten gehad, waarin hij heeft uitgelegd wat de medewerkers boven het hoofd hangt.

Het ziekenhuis met hoofdvestiging in Dordrecht heeft aangekondigd volgend jaar zeven miljoen te bezuinigen en voor de jaren daarop te zoeken naar een structurele bezuiniging van zes miljoen euro per jaar. Het mag niet ten koste gaan van de 'handen aan het bed'. En dat betekent dat de ondersteunende afdelingen dus efficiënter moeten.

Het ziekenhuis onderzoekt de komende maanden waar het geld vandaan kan komen. Gekeken wordt onder andere naar hoe dezelfde afdelingen in andere ziekenhuizen het doen en of het dus goedkoper kan.

Zorgen

Personeelsleden die in Dordrecht na de lunchpauze weer aan het werk gaan willen voor de microfoon of camera niet reageren op de berichten, maar een aantal van hen laat wel weten zich zorgen te maken over zijn of haar baan.

Peter van der Meer van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis erkent dat het moeilijk is uit te leggen waarom er moet worden bezuinigd. "We hebben 65 miljoen euro op de bank staan als reserve. Dat lijkt heel veel geld. Maar we zetten per jaar 356 miljoen om en dan is het niet heel veel." Om financieel gezond te zijn is dus nog meer geld nodig als buffer.

Het ziekenhuis wil meer geld over houden door verstandiger om te gaan met geld, kosten te besparen, slimmer te investeren en door een betere prijs te krijgen voor de zorg die geleverd wordt.

Kosten besparen

Om kosten te besparen wordt ook overwogen om het ziekenhuis in Zwijndrecht in de weekends te sluiten. Nu zijn daar nog twee verpleegafdelingen geopend, waar mensen liggen die vlak voor het weekend een ingreep hebben gehad. "We zien nu dat er in het weekend nog geen 20 mensen zijn en als we het efficiënter doen zijn het er misschien nog minder", zegt van der Meer.

"Er komen heel veel mensen in Zwijndrecht voor relatief lichte ingrepen", zegt bestuursvoorzitter van der Meer. "Die mensen kunnen vaak dezelfde dag naar huis, of moeten soms een nachtje of twee nachtjes blijven. Maar het hoeft wellicht dan niet in het weekend."

Bezoekers in Zwijndrecht reageren wisselend op de mogelijke weekendsluiting. "De zorg gaat altijd door, dus ook in het weekend", reageert een van hen. Een andere bezoeker toont begrip. "Als er zo weinig mensen zijn in het weekend, kan ik het me wel voorstellen." Een derde bezoeker vindt dat alles steeds meer achteruit gaat. "Ik word steeds ouder en mijn vrouw ook', zegt hij. "Als een van ons in het ziekenhuis ligt moet de ander dan naar Dordrecht of zelfs Rotterdam om op bezoek te gaan."

De buitenpolikliniek in Ridderkerk wordt misschien wel helemaal gesloten. "We onderzoeken het nog", zegt bestuursvoorzitter van der Meer. "Het is een hele kleine locatie voor een achttal medische specialisten die daar polikliniek houden."

Duidelijkheid

Van der Meer verwacht in februari of maart duidelijk te hebben waarop bezuinigd wordt. "Ik vind het vervelend dat dit noodzakelijk is maar net als in het bedrijfsleven moeten wij niet alleen goede zorg leveren maar ook zorgen dat we financieel gezond zijn. Ik hoop dat we dat over twee jaar bereikt hebben."