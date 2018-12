Deel dit artikel:













Hiele in FC Rijnmond: 'Iedereen besefte dat er iets moest gebeuren bij Feyenoord' Joop Hiele in FC Rijnmond

Ook Joop Hiele was danig onder de indruk van Feyenoord, dat afgelopen zondag won van PSV. "Iedereen besefte dat er iets moest gebeuren bij Feyenoord. Bij PSV was dat gevoel er minder en dat resulteerde in een geweldige eerste helft voor Feyenoord."

Met de oud-doelman van Feyenoord blikten we terug op een opmerkelijk voetbalweekend. Feyenoord won van PSV (2-1), Excelsior gaf een 3-0 voorsprong weg tegen Utrecht (3-3), Sparta verloor bij hekkensluiter Helmond Sport (3-0) en FC Dordrecht won thuis van RKC (2-0). Behalve Joop Hiele geven ook Sinclair Bischop en Emile Schelvis hun mening over het weekend. Bekijk hierboven de gehele uitzending terug!