Summerville biedt excuses aan via Instagram-account: 'Dit had nooit mogen gebeuren'

Jeugdspeler Crysencio Summerville werd maandag door Feyenoord flink gestraft naar aanleiding van een incident op de training met Mats Knoester. De 17-jarige aanvaller van Feyenoord onder 19 heeft daar nu op gereageerd op zijn Instagram-account. "Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden voor mijn acties en gedrag na de training van twee weken geleden", zegt hij op zijn socialmedia-profiel.

"Ik wil me verontschuldigen richting Feyenoord Rotterdam en alle mensen die betrokken zijn bij de club, mijn teamgenoten en in het bijzonder wil ik sorry zeggen tegen Mats (Knoester, red.)", reageert Summerville op het incident wat plaatsvond.

'Had nooit mogen gebeuren'

"Dit had nooit mogen gebeuren en zal nooit meer gebeuren", gaat de aanvaller verder. "Uiteraard neem ik mijn verantwoordelijkheid voor mijn acties. Ik zal er voor nu alles aan doen om me als mens en als voetballer verder te ontwikkelen."